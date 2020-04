La curiosa confesión de Daud Gazale a Marcelo Bielsa: "Es una enciclopedia y tiene una pieza de la NASA"

Muchos son los futbolistas que sienten admiración por Marcelo Bielsa, quienes declaran que fue el entrenador que cambió la mentalidad de todos los seleccionados nacionales de ese entonces y del fútbol chileno en general.

Uno que compartió camarín con el ex entrenador de la Roja fue Daud Gazale, quien en conversación con Octava Pasión elogió al DT argentino. "Donde Bielsa te pusiera, debías estar dispuesto a rendir en un 100%. Siempre va a ser lindo representar a tu selección, más aun en esa etapa. El profe Marcelo nos cambió la mentalidad. Todo nace de ahí", comenzó.

Además agregó que "Marcelo Bielsa es tremendo, es una enciclopedia del fútbol, sabe de todo y de todos. Tenia información de de todos los jugadores y se veía todos los partidos. Entrabas a las charlas individuales y su pieza era la NASA, era impresionante, recortes, fotos y vídeos por todos lados".

Para finalizar, el actual delantero de Deportes Concepción siguió con los elogios a su ex entrenador. "Si es que estábamos cansados, aparecía Bielsa y se te iban todos los dolores, porque con él se elevaba tu nivel automáticamente y te motivaba, porque con él debías rendir con todo, si no, no jugabas", sentenció.