Javiera Contador contó que fue castigada por el área dramática cuando comenzó a animar

La actriz, comediante y animadora Javiera contador habló acerca de su extenso trabajo en el área de las comunicaciones, en una entrevista para Domingo Dominicales, espacio que se transmite vía Youtube y es conducido por Felipe Bianchi y Mauricio Contreras.

Cuando le preguntaron acerca de la interrupción que tuvo su carrera actoral la comunicadora respondió que fue cuestionada por hacer teleseries y luego volver a terminar la escuela de teatro, donde los productores le decían que podía perder la carrera en el mundo de la televisión.

Contador comentó que “volví a la escuela de teatro y volví a la tele. Hice un par de teleseries y empecé a hacer Fuera de Control. En el equipo de Fuera de Control estaba la Claudia Conserva, que nos hicimos muy amigas, y ella trabajaba con el equipo de Felipe Pavez. Y Felipe hacía programas familiares como Maravillozoo, VideoLoco".

Cuenta que en ese momento se estaba pensando del programa "Si se la Puede Gana" y que Claudia Conserva era la favorita para animarlo, pero no iba a poder participar debido a que ya estaba en otros proyectos. Conserva fue la que la entusiasmó a entrar al mundo de animación, luego de eso se integró al Si se la Puede Gana.

Sin embargo el ingresó al programa le trajo problemas a su carrera como actriz “Pasó algo que es terrible. Estaba la nueva teleserie y voy porque nadie me llamó" Luego agregó que fue a la reunión, donde no estaba considerada y un productor se acerca y le dice que nadie le aviso porque no había sido considerada, "fue un golpe duro, primero por el ego, porque ves cuánta gente se está enterando de esta situación"

Acerca de si en algún momento pensó lo que el cambio de rubro podría tener para su carrera en las teleseries Javiera contestó que “No lo pensé. Ahora tengo hartos amigos standaperos chicos, de 30, gente grande pero más chica que yo, que me dicen que yo les caigo muy bien porque la polifuncionalidad es algo que en este tiempo se valora mucho, que puedas hacer canciones, stand up, pintar. Pero eso en mis años era mal visto. Si eras actriz tenías que dedicarte solamente a la actuación, y a mí eso siempre me pareció un error garrafal".

Finalizó diciendo que "La gente mientras más diversa, más cosas hace, es mucho más entretenida. Por eso yo nunca lo sopesé así como ‘si me dedico a animar me corto la actuación’. Era obvio que puedo hacer esas dos cosas y muchas más”.