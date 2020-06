EN VIVO | Furious Gaming y Wanderers eSports chocan en la quinta fecha de la Liga de Honor Entel

La Liga de Honor Entel vive su quinta fecha con partidas imperdibles. Furious Gaming pone en juego invicto ante Santiago Wanderers eSports en un tremendo choque en League of Legends desde las 19:00 horas.

Además, podrás seguir los siguientes duelos: Froztfire Team vs.Católica eSports, Dark Horse vs. Azules eSports, Kaos Latin Gamers vs. Rebirth eSports y Liga del Mal vs. Odín Gaming.

¡SIGUE EN VIVO!

Todas las semanas la Liga de Honor Entel disputa dos fechas del torneo de clausura, donde KLG y Furious Gaming son los líderes invictos del certamen.