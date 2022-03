Japón es uno de los países que más presencia tiene en el mercado de los videojuegos, ya sea con cualquier marca de consola, sobre todo Nintendo, quien tiene muy bien posicionada a la Nintendo Switch. Pero en esta ocasión la protagonista no es la Switch sino la Xbox, marca que no es muy popular en ese territorio asiático, y los números de consolas que ha vendido en los últimos 20 años lo respaldan porque no superó los tres millones.

¿Cuántas consolas de Xbox se han vendido en Japón?

Según la información de la prestigiosa revista Famitsu, a lo largo de estas dos décadas la marca Xbox ha vendido 2.345.975 consolas, esto se consideró desde la primera consola, conocida simplemente como Xbox, hasta la última y actual que es Xbox Series X|S.

En estos últimos 20 años la consola más vendida de Xbox fue la Xbox 360 con 1.616.128 millones de unidades, le sigue la primera Xbox con 472.992 consolas, después está la Xbox Series X|S con 142.024 y por último está la Xbox One (lanzada antes de la generación Series) con 114.831 unidades. Cabe destacar que estos datos son hasta febrero de 2022.