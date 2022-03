Los tres títulos se sumarán a clásicos como Sonic the Hedgehog 2

Durante los últimos meses Nintendo ha estado reforzando de gran manera su servicio llamado Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, principalmente con juegos como Banjo Kazooie, Doctor Mario y The Legend of Zelda: Majora´s Mask, provenientes de la legendaria consola Nintendo 64. Ahora este servicio vuelve a ser noticia, pero esta vez no por alguna consola de su compañía sino por la Sega Genesis, la cual sumó tres nuevos juegos al paquete.

¿Cuáles son los juegos de Sega qué se sumaron a Nintendo Switch?

Light Crusader: juego de RPG con mezcla de acción y aventuras que se estrenó en el año 1995.

Super Fantasy Zone: título estrenado en 1992 perteneciente al popular género de los matamarcianos (shoot 'em up).

Alien Soldier: otro juego de shoot 'em up que fue lanzado en 1995.

Estos tres juegos de la compañía japonesa se sumarán a la lista que tiene otros clásicos como Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps y Sonic the Hedgehog 2. Además de los juegos de Sega, Nintendo también agregó la posibilidad de obtener recompensas y misiones en el servicio online si es que se cumplen determinados retos.

La suscripción individual del servicio online cuesta $42.790 pesos chilenos por 12 meses.