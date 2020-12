Cote López preocupa a sus seguidores al revelar que se está haciendo exámenes en cerebro

La modelo Cote López es una de las celebridades más activas en redes sociales, por lo mismo ha cultivado un séquito de más de un millón y medio de seguidores en Instagram. Varios de ellos ahora se manifestaron preocupados por el estado de salud de la esposa del "Mago" Jiménez después de que ésta reveló que se está sometiendo para verificar el estado de su cerebro.

Eso a propósito de un constante dolor en la cabeza que ya lleva días aquejándola, por lo que decidió recurrir a la ayuda de un especialista.

"Hola, hola, voy saliendo de nuevo a hacerme una resonancia del cerebro para ver por qué me duele la cabeza todos Los santos días. Ahí les cuento", dijo en sus historias de Instagram, donde ha ido informando de todos los detalles.

Una vez que salió de la consulta médica, desde su auto actualizó su situación: "Mi gente, no me dijeron cómo me fue, pero me dieron los exámenes y los tiene que ver el doctor".

Cote López saliendo a la consulta médica para hacerse los exámenes.

Ya en la consulta médica, Cote López se prepara para la resonancia.

Luego, como anécdota, López aportó la descripción de su experiencia con el exámen al que se sometió.

"Lo más cómico de todo es que la niña que me estaba acomodando me dijo te voy a poner unas almohadillas por si te quedas dormida… ¡¿Qué posibilidad de dormir si esa máquina sonaba como si tuviera una alarma de un auto en la oreja?! Uuuyyy… Enfermante…", bromeó.

Pero luego más seria recalcó que "es un desastre hacerlo. Son 50 minutos que estás escuchando puros sonidos desagradables sin poder moverte, sin respirar, sin tragar saliva… ¡Atroz!".

El chequeo de los resultados por parte del médico se mantiene pendiente.

Cote López ya tiene los resultados de sus exámenes, ahora sólo falta que los revise su médico.