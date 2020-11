Benzema y João Félix en el equipo de la semana de FIFA 21

El equipo de la semana 6 de FIFA 21 fue liberado en Ultimate Team con la mejor versión de Karim Benzema. El francés aparece con 90 de media y destaca junto a Serge Gnabry, Hakim Ziyech y João Félix.

Los jugadores podrán ser obtenidos por una semana en los sobres de FUT y también serán parte de las recompensas de FUT Champions con cartas rojas intransferibles. Cabe destacar que carta de Hakim Ziyech es Ones To Watch, por lo que es dinámica y podrá seguir subiendo de media a medida que saque IF.

XI TITULAR

PO: Lukáš Hrádecký - 85 (Bayer 04 Leverkusen / Finlandia)

DFC: Mats Hummels - 87 (Borussia Dortmund / Alemania)

DFC: Chris Smalling - 82 (AS Roma / Inglaterra)

DFC: Gabriel dos S. Magalhães - 82 (Arsenal / Brasil)

MC: James Ward-Prowse - 82 (Southampthon FC / Inglaterra)

MI: Serge Gnabry - 86 (Bayern Múnich / Alemania)

MI: Cunha - 82 (Herta Berlin / Brasil)

MI: Cristian Tello - 82 (Real Betis / España)

ED: Hakim Ziyech - 86 (Chelsea FC / Marruecos) *OTW*

SD: Karim Benzema - 90 (Real Madrid / Francia)

DC: João Félix - 84 (Atlético Madrid / Portugal)

SUPLENTES



PO: Fernando Pacheco - 84 (Deportivo Alavés / España)

DFC: Damien Da Silva - 81 (Stade Rennais / Francia)

MC: Pierre Lees-Melou - 82 (OGC Niza / Francia)

DC: Kevin Volland - 84 (AS Mónaco / Alemania)

DC: Gervinho - 82 (Parma / Costa de Marfil)

DC: Callum Wilson - 82 (Newcastle United / Inglaterra)

DC: Roman Yaremchuk - 81 (Gent / Ucrania)

RESERVAS

MC: Tobias Kempe - 78 (SV Darmstadt 98 / Alemania)

MI: Cho Gue Sung - 66 (Jeonbuk Hyundai Motors / Corea del Sur)

MCO: Rai Vloet - 75 (Heracles Almelo / Países Bajos)

DC: Camilo - 79 (Mazatlán FC / Brasil)

DC: Valentin Castellanos - 75 (New York City FC / Argentina)