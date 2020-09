Among Us podría llegar a PlayStation 4 y Xbox One

Among Us es el juego del momento y tuvo su explosión dos años después de su lanzamiento oficial, por lo que muchos jugadores piden una versión de consolas. InnerSloth reveló que el título que se puede disfrutar en PC y dispositivos móviles, podría llegar a PS4 y Xbox One, pero antes debe resolver un problema importante.

Forest Willard, desarrollador del juego, confirmó que "están barajando la posibilidad de hacer un port a consolas", pero primero deben crear un sistema rápido de chat, para que los jugadores puedan comunicarse. Cabe recordar que la charla es primordial a la hora de votar y buscar a los impostores, pero que en consolas esto se hace lento por la falta de un teclado.

Asesinato en Among Us

En PC y dispositivos móviles se utiliza Discord para la comunicación, lo que complementa el chat interno. Las consolas tienen grupos de audio, pero carecen de una escritura rápida, lo que dificulta la experiencia del videojuego y es lo que se debe resolver antes de llevar Among Us a PS4 y Xbox One.

InnerSloth tendrá que crear un nuevo sistema de comunicación antes de llevar el juego sensación a consolas y de momento para poder disfrutarlo tendrás que seguir en PC y celulares, donde puedes utilizar grupos de voces o el chat con teclado y mouse.