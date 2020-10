AC/DC vuelve a la vida lanzando su primera canción inédita en seis años

Tras el anuncio de su reactivación en el mundo de la música, AC/DC acaba de sorprender al mundo con el lanzamiento de su más reciente sencillo "Shot in the Dark", un adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, el que los tendrá dándole nueva vida a su carrera musical.

Se trata de la primera canción inédita que la banda australiana lanza en seis años, desde la edición de la placa "Rock or Bust", y no, no es un cover de la canción con el mismo nombre que tiene Ozzy Osbourne.

Lo que sí hace "Shot in the Dark" es comenzar a pavimentar el camino para la salida de "PWR/UP", el disco que debutará el próximo 13 de noviembre.

AC/DC con su formación 2020.

Lo positivo de esto es que AC/DC ya proyectó iniciar una gira mundial cuando se controle la pandemia de la Covid-19, por lo que los fanáticos aún tendrá la posibilidad de verlos en vivo.

Hay que recordar que el último tour tuvo que ser interrumpido después de que se le diagnosticó una enfermedad auditiva a Johnson y sólo se pudo completar reclutando a Axl Rose, líder y cantante de Guns N' Roses.

Escucha a continuación la nueva canción de AC/DC, "Shot in the Dark":