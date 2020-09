En vivo: FMS Argentina celebra su jornada 2 con batallones que prometen

La FMS Argentina regresa para vivir su jornada número 2, donde las batallas prometen encender con todo una nueva fecha de la liga profesional de freestyle de Urban Roosters al otro lado de la cordillera.

Para la ocasión, eso sí, hay una batalla pospuesta: Dtoke vs Sub no se llevará a cabo ya que el último no se pudo trasladar desde Mendoza a Buenos Aires para la jornada debido a problemas logísticos derivados del presente sanitario en Argentina.

De todas formas, habrá un reemplazo de lujo: Zaina enfrentará a Tiago en un encuentro de exhibición bajo el formato FMS, donde se verán dos nombres que, tarde o temprano, quieren estar en estas grandes ligas.

Estas son las batallas confirmadas para hoy:

Stuart vs. Mecha Wolf vs. Cacha MKS vs. Nacho Papo vs. Klan Zaina vs. Tiago (batalla de exhibición)

La transmisión en vivo y en directo la puedes seguir en el canal de YouTube de Urban Roosters desde las 14:45 horas en una jornada que, como siempre, contará con DJ Zone en los platos y Misionero como host:

Estos fueron los resultados de la primera jornada: