FMS Chile: Ver EN VIVO y ONLINE la jornada 4 de la FMS Chile

La FMS Chile sigue su curso y llega la cuarta jornada del evento de freestyle que entrega un cupo a la FMS Internacional. Para este 31 de octubre, 10 raperos buscarán entrar en el primer corte de clasificación para la competencia internacional.

En pleno Halloween, FMS Chile hará su cuarta entrega con Cayú, host del evento, disfrazado a propósito de la época de Noche de Brujas. El reconocido anfitrión guiará a los freestylers en la primera chance de clasificar a la FMS Internacional.

Pepe Grillo es el líder con ocho puntos, seguido por Ricto y Joqerr, con seis puntos. El último dentro del grupo clasificado a FMS Internacional es Esezeta, perseguido muy de cerca por Teorema y Nitro, quienes están ansiosos por sumarse en último minuto a la competencia internacional.

El evento ya tiene batallas confirmadas: El Menor vs Joqerr, Esezeta vs Ricto, Tom Crowley vs Acertijo, Nitro vs Jokker y Pepe Grillo vs Teorema. El Menor y Jokker peligran seriamente al estar en posiciones de descenso, sin puntos y con una unidad, respectivamente, ambos raperos ocupan el fondo de la tabla.





Día y hora: ¿Cuándo es la cuarta fecha de la FMS Chile 2020?





La cuarta fecha de la FMS Chile 2020 se desarrollará el día 31 de octubre a las 14:45 de la tarde, hora de Chile.







¿Quiénes serán nuestros nuevos representantes? pic.twitter.com/PBrTral6Ul — FMS Chile ���� (@fmschileoficial) October 29, 2020

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo y por streaming la cuarta fecha de la FMS Chile 2020?





Podrás ver la transmisión oficial a través del canal de Youtube de Urban Roosters.