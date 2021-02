El Menor aclara todo sobre su video filtrado y avisa que sigue en FMS Chile

Difíciles son los días que le ha tocado vivir al joven freestyler de FMS Chile; El Menor. En esta última semana se filtró un video de alto contenido sexual donde aparece el actual competidor de la liga profesional de freestyle del país.

De todas maneras, ante esta lamentable situación, El Menor esperó unos días y aprovechó su cuenta de Instagram para aclarar todo lo que ocurrió.

"El video se lo había mandado a una mujer con la que nos mandábamos este tipo de videos. Cometí el error de confiar... ella hizo una maldad, no fue un error que ella lo haya filtrado, fue una maldad".

Sin embargo, El Menor le bajó el perfil a la situación y aseguró que solo le preocupaba el hecho de tener que darle explicaciones a su polola con la que mantiene una relación hace 2 meses. "Yo conversé con ella, mi polola me perdonó y me entendió", aseguró el freestyler.

Además, el oriundo de Coquimbo aprovechó la instancia para comentar acerca de su orientación sexual y aclarar sobre los rumores de que él sería homosexual.

Posteriormente, el gran freestyler de Chile aseguró que en estos momentos está enfocado en su relación con su polola, en su viaje a Miami y en seguir batallando.

En sus historias de Instagram, publicó una video que confirma su continuidad en los batallones de FMS Chile.

"Para toda esa gente que me pregunta si me voy a retirar de FMS por ir a Miami les digo que no. Voy a volver a batallar, gente. Vamos a seguir dándole con todo a las fechas que vienen", expresó.