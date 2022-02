Cristian Garin estudia tomarse un descanso justo antes del Chile Open: "No me estoy sintiendo bien"

La gira sudamericana del circuito ATP no fue la esperada para el chileno Cristian Garin, quien primero perdió en la ronda inicial de Córdoba y este martes sufrió una verdadera paliza por parte de Federico Coria en Río de Janeiro.

El número 1 nacional conversó con la prensa tras su revés en Brasil, mismo torneo que ganó en 2020, y donde ahora fue eliminado de inmediato. El Tanque aseguró que tiene problemas físicos y estudia tomarse un descanso, justo antes del Chile Open.

"No me estoy sintiendo bien, me cuesta mucho sacar. El año pasado terminé con una lesión. No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor. Ahora hablaré con mi equipo", dijo de entrada el Tanque.

Acerca de su derrota indicó que "no puedo hacer un análisis si no estoy bien físicamente. Han sido unos meses muy difíciles para mí en todo sentido. Estoy haciendo todo lo posible".

Gago quiere decir presente en el ATP de Santiago, pero no lo tiene claro: "tengo que hablar con mi doctor. Jugar en Chile me va a dar un impulso anímico, pero hoy me siento mal".

"Es muy dificil el momento que estoy viviendo, pero ojalá se acabe pronto esto", cerró con mucha preocupación.