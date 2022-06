El destape de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué, que ahora lo tendría al borde del quiebre definitivo con Shakira, tiene la grande en España y da para todo. Incluso, ahora se dice que la cantante le habría dedicado secretamente una de sus más recientes canciones al defensa del Barcelona, después de lo pillaron "con otra".

Desde el podcast Mamarazzis, indicaron que el jugador del Barcelona lleva semanas quedándose en su departamento de soltero, en Barcelona. Lo que encendió las alertas sobre el alejamiento de la connotada pareja.

Citando a colegas reporteros y fotógrafos que siguen a los famosos, las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa sostuvieron que "Piqué se ha visto varias veces con una mujer joven y esto habría provocado que el jugador se traslade a su piso de soltero, ya que Shakira sería conocedora de esas citas y habría montado en cólera".

¿Shakira dedicó una canción a Piqué por la infidelidad?

La mujer ante la que Piqué habría caído rendido a sus pies es nada menos que "una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos", explicó Vázquez.

"La aparición de esta joven en la vida de Piqué, podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal, pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos", explicó la periodista.

El trascendido ha dado para tanto que ahora se está especulando en torno a la posibilidad de que Te Felicito, uno de los éxitos más recientes de Shakira, en el que colaboró con Rauw Alejandro, tendría una dedicatoria secreta para Piqué, tras la supuesta infidelidad.

¿Qué dice Te Felicito, de Shakira con Rauw Alejandro?

Y es cosa de revisar la letra para darse cuenta por qué los fans han comenzado a elucubrar las más diversas teorías sobre el trasfondo de la composición:

