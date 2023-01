Gabriela Bórquez fue oficializada este sábado como el primer fichaje de Universidad de Chile Femenino de cara a la temporada 2023. Hace unos días la Araña se despidió de Santiago Morning, que fuera su casa por siete años, y ahora fue confirmada como una nueva Leona.

La portera aseguró que "llegar a la U me pone muy contenta y emocionada, siento que es un gran salto en mi carrera llegar a un club de los más grandes de Chile y con una hinchada preciosa. Creo que es la más linda del país. Estoy muy contenta, espero dar lo mejor de mí, poder sumar minutos y apoyar en lo que pueda al equipo".

"Sentí que había cumplido un ciclo en Santiago Morning y quería dar un salto en mi carrera. La U se interesó en mí y de mi parte fue lo mismo; siempre fue uno de mis sueños llegar a un club como este así que se dio la oportunidad y me siento muy feliz de estar acá", agregó Bórquez.

Natalia Campos es la portera estelar de Universidad de Chile, pero una lesión la tiene lejos de las canchas desde julio pasado. Para Gabi, "la competencia con Nati podemos asegurar que va a ser muy sana. Nos conocemos hace harto tiempo, voy a aprender muchísimo de ella. Espero que sea lindo, que las dos crezcamos y que sea lo mejor para la portería del equipo".

"Estar en la selección y poder competir en la Sub 20 me llenó de orgullo. Estar ahí constantemente me llena de seguridad y confianza. Todo eso me va a ayudar para rendir bien acá, pero estar en un club como este y a ese nivel, con los mejores profesionales, claramente me va a ayudar a que los entrenadores de la selección tengan los ojos en mí, estén atentos a mi progreso, a cómo le va al equipo y a lo que puedo aportar", explicó.

Pero Bórquez reveló que está enamorada de la institución. "Creo que no he conocido jugadora de la U que no esté encantada con el club y con todo lo que significa ser azul. Eso fue parte importante de lo que me motivó a venir acá. Me gusta todo lo que la U representa y significa, sus valores y claramente eso se ve reflejado en las jugadoras, en la calidad de personas que hay acá", manifestó la arquera.

"Es un desafío muy grande, lo asumo con mucha responsabilidad porque no llego a cualquier club. Debo actuar como tal y estar comprometida, dedicada, ser responsable y todo eso lo voy a lograr. Este año será muy lindo para todos", sentenció.