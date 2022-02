Diego Latorre explota de alegría con el éxito de Manuel Pellegrini: "Me pone particularmente feliz"

Manuel Pellegrini está viviendo otro momento estelar en su carrera y esta vez es junto al Betis que vive una de las temporadas más destacadas en la que su último gran logro fue clasificar a las semifinales de la Copa del Rey luego de una tremenda exhibición sobre la Real Sociedad con una goleada por 4-0.

Fue una de las grandes presentaciones que ha tenido el cuadro verdiblanco en esta campaña y el gran trabajo del Ingeniero recibió todo tipo de elogios y uno de ellos vino de Diego Latorre, exfutbolista argentino y actualmente haciendo vida como comentarista de la cadena internacional Espn.

Gambetita no se guardó ningún halago hacia el técnico chileno y su tremendo andar con los andaluces. "El momento del ingeniero Pellegrini me pone particularmente feliz, entre otras cosas porque no recurre al Big Data como receta de su éxito", escribió quien fuera jugador de Boca Juniors en su cuenta de Twitter.

Latorre siguió con todas sus palabras hacia el estratega. "Es oportuno porque parece q la modernidad y la juventud son sinónimo de sabiduría. Y no aparenta ser un científico cuando habla de fútbol", manifestó.

Manuel Pellegrini y Betis siguen encarando la tremenda temporada que viven, conociendo ya su rival a su rival en semifinales de la Copa del Rey que será Rayo Vallecano. Mientras tanto, siguen peleando en el tercer lugar de La Liga mientras que ya mira de cerca los dieciseisavos de final de la Europa League.