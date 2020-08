¿Ronald de la Fuente o Gabriel Suazo? La duda de Gualberto Jara para la banda izquierda de Colo Colo

Este fin de semana y después de cinco meses, vuelve el Torneo Nacional. Colo Colo será el encargado de dar el vamos a la Primera División enfrentando a Santiago Wanderers, duelo para el que tiene una duda por la banda izquierda: Ronald de la Fuente o Gabriel Suazo.

Hasta antes de la suspensión del campeonato, esa zona de la cancha era una de las que mayor preocupación generaba, no solo en el cuerpo técnico sino también en los hinchas, que no han quedado conformes con el rendimiento de sus jugadores.

Este jueves, Gualberto Jara ofreció una conferencia de prensa y dejó entrever que está analizando con cuál de los dos comenzar de titular en la vuelta del fútbol.

Gualberto Jara alabó a Gabriel Suazo, quien parece sacar una leve ventaja para quedarse con la banda izquierda del cacique. Foto: Agencia Uno

Al ser consultado por ambos jugadores, el técnico del cacique aseguró que "los dos están muy bien, se encuentran en perfectas condiciones físicas y técnicas, se han adaptado a la idea que pretendemos".

Ahí, el DT dejó entrever que todavía no se decide por uno. "Tengo que definir cuál de los dos va a empezar, pero la tranquilidad de que ambos van a cumplir la misión que les corresponde".

Jara aprovechó la oportunidad para alabar a Suazo, uno de los jugadores que lo tiene más conforme. "Él me da muchas alternativas dentro del equipo, lo tengo presente como lateral izquierdo, volante de contención o mixto. Tiene esa facilidad de adaptarse a esas funciones y eso favorece, ya que me permite cambiarlo de función y no de hombre. Espero sacarle su mejor rendimiento".

Queda ahora esperar cuál será la decisión del entrenador de Colo Colo, que salta a la cancha este sábado a partir de las 13:30 horas.