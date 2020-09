Representante de Nicolás Blandi: "Pregunte al entrenador de Colo Colo por qué no juega"

Colo Colo visitará a Athletico Paranaense por Copa Libertadores con tres bajas importantísimas. Matías Zaldivia, Julio Barroso y Esteban Paredes se quedaron abajo del avión a Curitiba y el técnico Gualberto Jara se las tuvo que arreglar con lo que le queda.

Sin embargo, una de las soluciones no ha sido tal. Se trata de Nicolás Blandi, quien pasó de ser el gran precio de los Albos en el mercado de refuerzos a convertirse en tercera alternativa para el puesto de centrodelantero. En Arena do Baixada el titular será Javier Parraguez.

Hasta el momento no han aparecido explicaciones públicas. Pero el representante del atacante argentino, Pablo Sabbag, le quita responsabilidad a su pupilo y deposita cualquier justificación en la figura de Gualberto Jara.

"Yo no puedo responder por qué no juega Nicolás. Pregunte al entrenador de Colo Colo por qué no lo hace, él tiene la respuesta para eso", aventura el agente del ex ariete de San Lorenzo, por el que el Cacique le pagó 1,1 millón de dólares a San Lorenzo, en diálogo con La Cuarta.

Al igual que sus compañeros, Blandi pasó la pandemia con el contrato suspendido y se perdió la preparación física. Pero Sabbag aclara que no ha sido problema. "Nicolás está bien físicamente, sin problemas. De ánimo también", completó.

Nicolás Blandi lleva dos goles en seis partidos con la camiseta de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Lo cierto es que Blandi ha sido más relevante por lo que perdió que por lo que ganó. Sólo ha jugado seis partidos, con saldo de dos goles, pero además se perdió un penal ante la Universidad de Concepción y un cabezazo en solitario contra Universidad de Chile.

Colo Colo enfrentará a Paranaense con Brayan Cortés en portería; Óscar Opazo, Felipe Campos, Juan Insaurralde y Ronald de la fuente en la zaga; César Fuentes, Gabriel Suazo, Matías Fernández en la medular; Marcos Bolados, Parraguez y Pablo Mouche en punta.

El encuentro está programado para las 19:15 horas y será válido por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Ambos equipos lideran la serie con seis puntos en tres partidos y el ganador dará un paso importante a octavos de final.