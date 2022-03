El delantero chileno Iván Morales vive un momento crítico en el Cruz Azul. De acuerdo a los informes de la prensa mexicana, el ex atacante de Colo Colo ha "decepcionado" a su entrenador, Juan Reynoso, y será postergado en lo que queda de temporada.

El desembarco de Iván Morales en el fútbol mexicano no ha sido lo esperado, ni mucho menos. El delantero chileno de Cruz Azul sólo aparece a cuentagotas en la Concachampions, y más encima recibe duros calificativos por sus actuaciones.

El explosivo medio El Futbolero trapeó el piso con el ex jugador de Colo Colo y lo sentencia como "el tronco de Cruz Azul", que después de su última actuación corre riesgo de ser "borrado" por su entrenador, el peruano Juan Reynoso.

Morales ingresó al minuto 71 en el duelo de revancha ante Montreal por cuartos de final del torneo continental, con la orden de liquidar la serie en la que el conjunto cementero había ganado el duelo de ida por 1-0 y lideraba por igual marcador en el estadio Olímpico.

Sin embargo, la participación del maulino no fue bien calificada. Montreal igualó el marcador, hizo pasar sustos a La Máquina y terminó molestando al entrenador del ex albo. "No logró tener un buen partido y hasta el momento ha sido el refuerzo que más ha decepcionado a Reynoso", explica el reporte.

El chileno "sacó de sus casillas" al DT, asegura la nota y la consecuencia puede significar que el ex ariete del Cacique reciba menos minutos y se aleje de todo protagonismo en el equipo en el que jugó siete partidos (sólo uno como titular) y en ocho oportunidades se quedó en la banca sin acción. Tampoco tiene goles en el registro.

Morales se fue a México a cambio de unos dos millones de dólares, de los que Colo Colo recibió 400 mil, por lo que había expectativas en lo que pudiera aportar a sus 22 años. De momento, el linarense simplemente no ha cumplido con lo prometido.