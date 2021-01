Patricio Yáñez y el nivel de Maximiliano Falcón: "Extraordinario, pero en otro Colo Colo no juega"

Maximiliano Falcón tiene conformes a los hinchas de Colo Colo por su entrega y buen rendimiento en la cancha que le han permitido sumar puntos y ánimo al equipo en su inédita lucha por no descender a la Primera B.

A pesar de su rendimiento, jugadores con pasado importante en el Cacique han mostrado una visión critica sobre el uruguayo. Este fue el caso de Fernando Astengo y Carlos Caszely. Patricio Ýáñez no se queda atrás y también emite su opinión.

"Lo hizo muy bien en las coberturas, a espalda de los laterales, extraordinario para el momento, pero en otro Colo Colo no juega. En Colo Colo de años atrás no jugaba. A lo mejor le podías buscar un puesto, pero no jugaba", expresa el campeón de Copa Libertadores en Deportes en Agricultura.

Además, respalda la opinión de su colega, Cristián Caamaño quien expresa que: "el mejor Zaldivia con el mejor Falcón, me quedo con Zaldivia, es mucho mejor zaguero". De esta manera, Yáñez se pone en la vereda de los referentes que elogia el rendimiento de Peluca, pero que lo compara con la exigencia anterior del la institución.

Maximiliano Falcón se ha transformado en un jugador importante de este Colo Colo que pelea el descenso

El charrúa tendrá otra prueba en el equipo estelar, este sábado a las 18:00 frente a Coquimbo Unido en la primera de cinco finales que le quedan para intentar salvarse del descenso. Los dirigidos por Gustavo Quinteros se juegan mucho, ya que se miden ante un rival directo.