Colo Colo ha logrado mantener un invicto de nueve años sin saber de derrotas ante Universidad de Chile. El Cacique, además de los 20 años celebrando en el estadio Monumental, está cerca de llegar a una década de dominio ante el Bulla, donde han pasado una serie de figuras.

Una de ellas es Pablo Mouche, que fuera parte del plantel albo años atrás y que nunca cayera en un Superclásico. El argentino es uno de los jugadores que supo mantener el saldo positivo en los últimos choques frente a los azules, algo que aún recuerda.

En diálogo con el especial de clásicos de Diario Olé, el trasandino recordó lo que fue enfrentar a Universidad de Chile en el fútbol chileno y cómo esos partidos eran algo especial. "Tienen mucha historia, mucha presión y la obligación de ganar".

"En Colo Colo no han perdido hace más de 20 años con la U de Chile en el Monumental", explicó Pablo Mouche, que luego entraría en detalles de cómo era en la interna la previa de aquel compromiso.

"Imagínate que cada clásico en el Monumental era no romper esa racha o sino quedabas en la historia negra. Imagina lo que era esa semana y la posterior al Clásico", enfatizó el argentino.

Mouche supo celebrar ante la U

Pablo Mouche alcanzó a disputar cuatro partidos ante Universidad de Chile. Un triunfo y tres empates fue el saldo que dejó, aunque con una jornada más que gloriosa: en aquel 3-2 en el Monumental en 2019, aportó con tres asistencias.

Pero eso no fue lo único, ya que en ese mismo año y en el estadio Nacional meses atrás, salvó el invicto anotando el gol del empate. Todos esos son recuerdos que el argentino guarda en su corazón y que lo hacen recordar su paso por Colo Colo.

"Afortunadamente no me tocó perder ni de visitante ni local, me fue muy bien. Me tocó dar tres asistencias en un partido en el Monumental que ganamos 3-2 sobre la hora. Era un clásico tremendo que se vive muy intensamente, fueron dos años hermosos", sentenció.