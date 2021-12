Colo Colo ya trabaja pensando en lo que será la temporada 2022, donde tendrán una gran tarea por delante. El Cacique no solo deberá pelear el Campeonato Nacional e ir por el tri en la Copa Chile, sino que también buscará ser protagonista en su regreso a la Copa Libertadores.

Tanto en el plano local como internacional, los Albos tiene un duro camino que enfrentar. Gustavo Quinteros sabe que no será fácil y espera que desde Blanco y Negro le den una mano con lo que importa ahora: los refuerzos.

En Colo Colo no quieren sufrir más ni cometer los errores que les costaron el título del Campeonato Nacional. Y si bien por ahora la gran prioridad ha sido las renovaciones de varias de sus actuales figuras, lo cierto es que también se mira el mercado.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza para llegar al Cacique es Mauro Zárate. El delantero argentino terminó su contrato con el América de Minas Gerais y, por ahora, no ha acordado renovar. Con esto, se abre a escuchar ofertas.

Su representante reconoce interés por llegar a Colo Colo

A sus 34 años, Mauro Zárate espera por un nuevo desafío en su carrera. Si bien no es la primera opción, en Colo Colo no ven con malos ojos su contratación, pensando que el plantel necesita jugadores experimentados para pelear con todo.

En conversación con La Tercera su hermano y representante, Néstor Zárate, reconoció que ya hay acercamientos. "Nos habló un directivo de Colo Colo, se comunicó directamente con Mauro y tengo entendido que al técnico le interesa un delantero como él".

"A Mauro Zárate le interesa mucho la idea de ir a Colo Colo. Es un equipo grande de Sudamérica que juega Copa Libertadores. Él tiene esposa y dos hijos, en ese escenario también es muy atractiva la idea de vivir en Santiago", agregó.

Eso sí, el agente del delantero es claro en señalar que no han vuelto a tener novedades. "Estamos esperando alguna respuesta del club chileno. No sé los números que maneja el club chileno, pero tampoco son cifras inalcanzables. Ahora entra la parte económica en las conversaciones. Veremos si Colo Colo está dispuesto a hacer un esfuerzo. Las diferencias no son muchas".

Como si fuera poco, Néstor aclara que hay otras ofertas sobre la mesa. "América quiere que Mauro se quede en el club, pero estamos evaluando de que pueda jugar en un equipo grande de América. Al margen, tiene un ofrecimiento de la Major League Soccer de Estados Unidos. Peñarol de Uruguay también preguntó por sus servicios, así como otro equipo brasileño", sentenció.

Por ahora en Colo Colo siguen trabajando en materia de refuerzos y todo apunta a que en los próximos días comenzarán a aparecer las novedades al respecto.