Mauro Olivi no se arrepiente del patadón a Marcelo Díaz: "Me da la razón cuando sale en una conferencia a boludear con la gaseosa Quatro".

El 4-0 de Universidad de Chile ante Colo Colo en el Torneo de Apertura de 2012, quedó marcado por la expulsión de Mauro Olivi luego de una fea falta en contra de Marcelo Díaz.

Hoy en Argentina el jugador recuerda aún la jugada fatal. "Fue totalmente justificada la roja. Quedamos fuera del torneo ahí. Fue un acto de calentura en ese momento, no está bien, pero no salva nada", aseguró el atacante en conversación con Dale Albo.

Consultado por qué agredió a Marcelo Díaz, Olivi tiene razones. "Porque había canchereado, no me acuerdo exactamente todas las cosas que decía. Lo escuché pasando por ahí diciendo ole y cosas de esas", afirmó.

Agregando que "estaba hace 10 minutos esperando que toque la pelota para romperlo todo, no lastimarlo, pero para hacerle algo, iba muy caliente, porque estaba canchereando. Muchas veces me ha pasado con compañeros, que hacían cosas así. No me gusta cuando cancherean y hacen que les sobra la situación. No me gusta en compañeros, ni menos en rivales".

Olivi no está arrepentido de nada. "Me da la razón cuando sale en una conferencia a boludear con la gaseosa Quatro", cerró.