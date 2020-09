Marcelo Barticciotto categórico con Nicolás Blandi en Colo Colo: “Debe estar destrozado, en algún momento tiene que rendir”

Esteban Paredes, a sus 40 años, es el goleador de Colo Colo en este regreso tras el receso. Si Visogol no marca, salvo que haya algún penal u otra jugada nacida desde atrás, que han escaseado, el Cacique parece quedarse sin poder de fuego.

Eso pese a tener a Nicolás Blandi en sus filas, el gran precio de este 2020 del fútbol chileno que llegó a una “batalla de 9” junto a las contrataciones que hicieron Universidad de Chile y Universidad Católica en las personas de Joaquín Larrivey y Fernando Zampedri, respectivamente.

Pero el ex capitán y campeón de América con San Lorenzo de Almagro ha estado lejos no sólo de las expectativas, sino que también de sus “competidores” universitarios. El Bati de la U es el goleador del Campeonato Nacional con nueve tantos y ha superado a todos sus antecesores en el Romántico Viajero, mientras que el Cruzado no se queda atrás con sus seis anotaciones en el torneo local siendo, de paso, el jugador que más dispara al marco y, por ende, el que más situaciones se crea.

Pese a ello, Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo, le pone fichas a Blandi para que agarre vuelo y se pone en su lugar. “Él debería reemplazar a Paredes en el partido de Copa Libertadores ante Athletico Paranaense”, dijo el ganador de este certamen en 1991 con los albos en ESPN Radio Chile.

"NICO BLANDI, MÁS ALLÁ DE LAS CRÍTICAS, ES UN JUGADOR DE JERARQUÍA, QUE EN ALGÚN MOMENTO TIENE QUE RENDIR" #ESPNRadioChile @marcelobarti aseguró que el argentino debe ser el reemplazante de Esteban Paredes ante Athletico Paranaense por la CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/cgvpUpunKY — ESPN Chile (@ESPNChile) September 22, 2020

“Es un jugador que, más allá de las críticas que ha tenido y que no ha jugado y que de repente con razón le pegan porque no ha rendido, es un jugador de jerarquía. En algún momento tiene que rendir, pero tiene que jugar también, le deben dar la confianza”, prosiguió.

Nicolás Blandi tuvo su mejor partido en Colo Colo ante Universidad de Concepción, donde las hizo todas: anotó un gol, perdió un penal y pudo hacer otro par de tantos más. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Barti dijo que Blandi “debe estar destrozado. Me pongo en su lugar. Lo está reemplazando un jugador (Parraguez) que no estaba ni en las cómicas”.

De todas formas, Gualberto Jara apunta a seguir dejando al ex Boca Juniors en la banca de suplentes. Además, presentó algunas molestias físicas por lo que será el Búfalo el encargado de encabezar el ataque de Colo Colo ante Athletico Paranaense este miércoles a partir de las 19:15 horas.