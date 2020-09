Luis Mena fuerte y claro: ''Es el mejor escenario para que muchos de estos futbolistas jóvenes empiecen a agarrar camiseta''

Esta semana en El Que Calla, Astorga, de RedGol, estuvieron Lucho Mena y Horacio Rivas analizando el último Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde el Multicampeón albo tuvo una reflexión bastante particular con respecto al fútbol joven viendo una gran oportunidad para ellos en la crisis.

Ambos jugadores con pasado clasiquero no dudaron en analizar el momento y la forma de jugar de ambos equipos, teniendo en cuenta las obligaciones que tienen por sumar puntos en una lucha por no descender, que tiene a Colo Colo preocupado por la tabla actual y a la U por los promedios.

Si bien Luis Mena se retiró en el año 2014, sigue siendo la voz autorizada para hablar de Colo Colo en todo momento y así lo hizo saber en El Que Calla Astorga, donde repasó la actualidad del cuadro popular, cómo ve al equipo parado frente al descenso y la oportunidad que reciben los juveniles en el primer equipo.

Respecto a esto, el ex defensor aseguró que ''en los últimos minutos había un conformismo con el empate, se vio un partido muy tibio, no de un clásico que todos esperábamos'' lo que preocupa teniendo en cuenta la posición que ocupa el Cacique en la tabla y lo complicado que puede ser salir del fondo.

Además, el actual director técnico de la Sub 17 no dudó en manifestar su apoyo a los juveniles, asegurando que necesitan tiempo y respaldo para alcanzar el nivel que tuvieron jugadores como Arturo Vidal o Matías Fernández .''Hay mucha gente que reclama que no salen los Vidal o Fernández, pero también es un proceso grande para que lleguen a jugar. Matías debutó en la época de Jaime Pizarro, después estuvo con Ricardo (Dabrowski), y después de tres o cuatro años sobresale en la época de Borghi. No es fácil para un jugador que llegue y asuma esa responsabilidad, pero siento que tienen que darse esos espacios'', manifestó.

Luis Mena apuesta por los jóvenes, como le tocó a él en su momento, en esta crisis de Colo Colo. | Foto: Agencia Uno

Teniendo en cuenta el panorama que se le viene a Colo-Colo por Torneo Nacional y Copa Libertadores, también destacó la importancia que pueden tener los juveniles como alternativa para evitar el desgaste físico de los titulares ''Yo soy un convencido que esta es la instancia para empezar a probar y dar minutos a la gente del fútbol joven, pero por qué lo digo, porque la seguidilla de partidos va a ser muy complicada y muchas veces Colo Colo ha salido a flote gracias a ese empuje de los jugadores que vienen desde abajo''.

Revisa el programa de El Que Calla, Astorga de RedGol: