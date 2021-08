Lucas Passerini alucina con fichar en Colo Colo: "Siempre he dicho que me seduce mucho"

La dirigencia de Blanco y Negro busca intensamente un centrodelantero para darle en el gusto al entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros, quien tras la partida de Nicolás Blandi solicitó expresamente la llegada de un "9".

Cuando todo hacía parecer que dicho jugador sería el boliviano goleador de las Eliminatorias Sudamericanas, Marcelo Moreno Martins, el delantero decidió quedarse en Cruzeiro, lo que fue un balde de agua fría para los dirigentes y tuvieron que volver a buscar opciones.

Uno de los nombres que ha sonado en los últimos días para reforzar a Colo Colo, es el del argentino Lucas Passerini, quien actualmente milita en Cruz Azul. El jugador no ha sido muy considerado en la máquina cementera y se muere de ganas por jugar en Colo Colo, ya que es el único equipo grande de Chile que lo seduce.

"Conmigo no se ha comunicado nadie. En un momento si se da la oportunidad y siempre he dicho que el que más me seduce de los grandes es Colo Colo", expresó Passerini a RedGol.

"Tengo amigos y compañeros que me han hablado del club y siendo un equipo grande del fútbol chileno, seduce mucho", agregó el jugador, quien se muere de ganas por vestir la camiseta del popular.

Es más, Passerini reveló que "si me hubieran dicho hace unos meses atrás, habría sido distinto porque cuando me presenté en Cruz Azul no sabía si iba a continuar o no y el técnico me pidió que me quedara".

Por ahora, la dirigencia sigue en la búsqueda de un jugador para reforzar al plantel tras la petición de Quinteros.