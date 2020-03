La confesión de Ezequiel Miralles: “Me llamó Beccaecece para ir a la U, pero no era para mí”

Ezequiel Miralles dejó huella en el fútbol chileno. Con destacados pasos por Everton y Colo Colo, donde fue campeón en ambos, el argentino supo dejar su estampa.

Y, en diálogo con DaleAlbo, reveló algunos sabrosos detalles. “Colo Colo es un club que cuando llegas tienes la seguridad de que tienes puedes ganar todos los partidos que juegas, de salir campeón y jugar torneos internacionales. Tener el apoyo de la gente y saber que si vas a regiones tendrás la cancha llena. Es muy lindo. Los chicos que están ahí deben aprovecharlo. Para todos los que tengan la posibilidad de llegar a Colo Colo, que la aprovechen al máximo”, relató.

Asimismo, confesó que pudo vestir de azul. “Poco antes de ganar la Recopa con Santos la U me quiso, cuando llegué a Gremio, un equipo que estaba muy convulsionado. Me llamó Sebastián Beccacece, cuando era ayudante de Sampaoli, para preguntarme si quería irme a la U, pero me di cuenta que no era para mí. Desistí de analizar esa opción porque ya estaba muy identificado con lo que había hecho en Colo Colo”, reveló.

Finalmente, el bahiense comentó que “siempre dije que en Chile iba a jugar en Everton y en Colo Colo. Y lo cumplí. En el 2006 había jugado en Racing, tenía experiencia un poco de jugar en un grande. Llegar a Colo Colo fue un paso súper importante, comencé a vivir la realidad de ser un jugador importante en un grande. Eso arrastra una responsabilidad en el día, de saber que debes ser competitivo y ganar todo, hasta en los amistosos. El que lo entiende se adapta, y el que no el mismo Colo Colo se encarga de avisarte que te tienes que ir”.