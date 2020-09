Julio Rodríguez: "A Claudio Bravo le gustaría retirarse en Europa o en la MLS, no en Chile"

Claudio Bravo vive un gran momento desde su llegada al Real Betis. Con el arco invicto, el arquero chileno encabeza al equipo andaluz en la cima de La Liga de España, y espera ratificar su condición ante Real Madrid este sábado (16:00 horas).

¿Pero qué dirá el futuro de Capitán América? Conversamos con Julio Rodríguez, amigo y formador del arquero chileno, y su mensaje deja una proyección clara: Bravo no tiene deseos de retitarse en Colo Colo ni el fútbol chileno.

"No puedo contestar por Claudio, porque el que decide es él. Pero por las conversaciones que hemos tenido, fuera de la cancha porque lo nuestro ya es una amistad de muchos años, tengo la sensación de que a Claudio le gustaría retirarse en Europa o por ejemplo en la MLS. Y no le gustaría retirarse en Chile, por lo que he conversado con él", revela.

La relación entre Bravo y el Cacique se estropeó en 2015, cuando Héctor Tapia impidió que el entonces arquero de Barcelona entrenara en las instalaciones del estadio Monumental, hechos que nunca tuvieron una verdadera explicación.

"No me lo imagino volviendo a jugar en ningún equipo en Chile, no hablamos sólo de Colo Colo. Y está un poco sentido con el club, por algunas situaciones que ocurrieron hace unos años atrás", explica Rodríguez en conversación con La Redgoleta.

Hasta cuándo jugará Claudio Bravo



Después del impasse, Bravo volvió a Colo Colo, justo cuando Julio Rodríguez reforzó el cuerpo técnico del cuadro albo como preparador de arqueros. Un gesto que llenó de ilusión a los hinchas del cuadro colocolino.

"Cuando yo estuve trabajando en Colo Colo quise limar algunas asperezas y un día Claudio, no tan sólo por aparecer en Colo Colo sino que porque yo estaba trabajando ahí, accedió a entrenar en el estadio Monumental. Pero lo hizo más que nada por mí, que por él", resume.

Claudio Bravo jugó por última vez en el estadio Monumental en 2017 con la selección chilena. Foto: Agencia Uno

"Me gustaría mucho que él jugara su último año en Colo Colo, pero creo que no va a ser de esa forma. No vale mucho lo que yo diga, porque el que decide es él. También a mí me encantaría, pero no depende de nosotros, depende de Claudio. Es una opinión, ojalá que algún día nos sorprenda con la decisión", advierte.

De todas formas, el paso por Betis parece haber revitalizado al arquero de 37 años. "Hemos visto arqueros de gran categoría: Buffon tiene 42 años, hay arqueros que han ganado mundiales a los 40", sentencia Rodríguez.

"Si Claudio sigue con este deseo y la pasión que tiene por el fútbol no sólo por el arco, si no tienen ningún problema físico; puede perfectamente jugar a un gran nivel hasta que lo decida", agrega.

Por último, asegura que "este tipo de porteros, como Claudio, es distinto porque es un arquero de anticipación, que se antecede al rival, que no tiene que tirarse o desgastarse en el aspecto de los golpes. Esto calza perfectamente con su forma de jugar. Tiene contrato de dos años en el Betis y perfectamente se puede mantener en este nivel por varios años más", completó.