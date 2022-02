Un año ha pasado desde que Colo Colo tuvo que jugar la Promoción 2021 contra Universidad de Concepción, en un duelo que terminó ganando por 1-0 y salvando de caer de categoría por primera vez en su historia.

Por lo mismo, en el recuerdo de esa campaña, el periodista Juan Cristóbal Guarello reflexiona, en Los Tenores de radio ADN, sobre lo que sucedió con ese equipo albo en esa temporada.

"Parece que pasó más tiempo. Cómo cambiaron las cosas. El gol de Solari y también la media vuelta Waterman, que salvó Cortés. Partido difícil que Colo Colo venía jugando mal y que en un partido horroroso, muy malo de ambos, donde termina ganando y salvando la categoría, pero estuvo cerca de bajar, vio el abismo", comenta.

Para el comentarista deportivo, más allá de ese encuentro final, la campaña en el año de Colo Colo tuvo momentos muy bajos y donde la pasó muy mal en varios partidos que lo llevaron a jugar ese partido.

"Hubo partidos de Colo Colo realmente de un nivel que no se entendía. Contra O'Higgins en el Monumental no se puede jugar tan mal. Un O'Higgins que venía mal y no le ganaba a nadie venció a Colo Colo. Un partido con Curicó, se me olvida la cantidad. Con Wanderers en Valparaíso todo mal", comienza detallando.

"Rendimientos individuales muy bajos, la presión sobre los jugadores era terrible, las malas decisiones tomadas de arriba. El camarín que se venía pudriendo hace años y terminó de pudrirse. No deja de ser sintomático que el día del partido (Jorge) Valdivia haya salido con la camiseta de Insaurralde, para qué. Demostraba que todavía ese conflicto interno, estas tocadas de orejas, esas puñaladas, seguían estando. No eran tan dañinas, pero seguían estando. Eso redunda con lo que pasó en la cancha", profundiza en su comentario.

A la hora de sacar algunas conclusiones, Guarello el problema de Colo Colo iba mucho más allá de lo que pasaba dentro de la cancha, dando un ejemplo claro.

"Colo Colo, como lo tuvo Universidad de Chile en el campeonato pasado, era un problema de cabeza muy fuerte. Lo que jugaba (Gabriel) Suazo en ese momento y lo que juega ahora. De diez pases nueve iban al rival, todo lo que intentaba le salía mal, trataba de desbordar se caía, habilitar se la daba al rival, cambio de frente se la daba al pecho al lateral del otro equipo. Al equipo en general todo le salía mal", expresa el comunicador.

Pero si hay un punto que le da vuelta, y que le venía dando vueltas en la cabeza hace tiempo, es la interna en el camarín albo que llevaba varias temporadas con problemas, pero que cada vez que pudieron, no tocaron el tema.

"Ese camarín venía podrido hace rato con problemas hace tres años. La limpieza del camarín y rejuvenecimiento del camarín tuvieron que hacerlo a finales de 2018 y no lo hicieron. Pasaron cosas gravísimas, como la conferencia de prensa apoyando a Orión, que no lo había visto nunca. Todo se termina plasmando en la cancha, porque los tres puntos que perdiste en Curicó jugando parado te costaron caro después", finaliza.