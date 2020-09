Javier Parraguez cree ciegamente en Colo Colo ante la U: “Si juego ganamos 3-1, si no juego 2-1. Goles de Paredes y Bolados, los otros"

Colo Colo se enfrenta este domingo a Universidad de Chile a las 14:00 en el Estadio Nacional buscando seguir con la buena racha que tiene en ese recinto ante su archirrival.

Uno que quiere repetir lo vivido en la final de la Copa Chile es Javier Parraguez el que en conversación con el programa Jugados que se transmite por Youtube, aseguró un triunfo albo.

“Si juego ganamos 3-1, si no juego 2-1… Goles de Paredes y Bolados, los otros”, se jugó.

El delantero también cree que será un partido muy raro, muy lejanoa a lo que se vive en un superclásico.

“Todos los clásicos son especiales, pero éste es especial por el público y por la gente, sin gente en el estadio, el sonido ambiente que muchas veces te juega a favor o en contra dependiendo si eres visita o local. Va a ser muy raro un clásico sin gente", puntualizó.

Sobre los rumores que aseguran que será el último partido de Gualberto Jara en la banca, Parraguez prefiere pensar en el partido.

“La idea de cada uno es no desenfocarse con lo que pasa por fuera. La gran mayoría trata de vivir el día a día, no sólo por ser el clásico. Si estás en Colo Colo, todos los días se va a hablar de Colo Colo y tú tienes que enfocarte en el día a día, el partido que vas a jugar el fin de semana. No pasa sólo esta semana porque es clásico, pasa siempre. Yo no pesco lo que pasa afuera”, cerró.