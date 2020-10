Guarello advierte: "Capaz que Colo Colo quede último, en posición de descenso directo"

Colo Colo no da pie con bola. Pierde por 2-0 ante Deportes Iquique en el segundo tiempo del encuentro válido por la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional, y los entendidos alertan sobre la delicada situación en la que puede caer el Cacique.

Es el caso de Juan Cristóbal Guarello, quien reflexionó preocupado en el entretiempo del partido. "Por ahí Colo Colo termina en posición de descenso directo", esgrimió el periodista en Radio ADN.

"Si es que queda último en la tabla de 2020, porque recordemos que baja el último de 2020, el último de la acumulada, y el penúltimo de 2020 y el penúltimo de la Acumulada juegan un partido de desempate", explicó.

"Bueno, Colo Colo está penúltimo en 2020 y ya estaría jugando ese partido de desempate. Pero si por ahí se dan un par de resultados de aquí a tres fechas, capaz que quede último", dijo en alusión a los albos, que van penúltimos con dos puntos de ventaja sobre La Serena.

Colo Colo se complica en materia de descenso con una nueva derrota en el estadio Monumental por el Campeonato Naciona. Foto: Agencia Uno

"En La Serena ya le dijeron a Miguel Ponce que le van a llevar unos jugadores, no sabemos quién más va a llegar a Colo Colo y el equipo no sale", asevera Guarello de cara a lo que será la segunda parte del campeonato.

Los rendimientos individuales no han caminado. "Jugadores que deberían ser desequilibrantes como (Leonardo) Valencia y no son nada, un centrodelantero como (Luciano) Arriagada que no tiene contacto del balón, laterales que se suman al ataque sin provocar nada especial", reprochó el comentarista.

En el análisis parcial sólo se salva el técnico, Gustavo Quinteros, quien según Guarello "trató de meterle mano, le puso juventud al equipo, le cambió el esquema, pero no pasa nada. El equipo no mejora su rendimiento, salvo en jugadas específicas".

"Tiene jugadas, pero no un rendimiento generalizado y el equipo se viene abajo. Cada vez más complicado Colo Colo, el Sportivo Perder lo tienen en la cabeza los jugadores", completa la potente reflexión.