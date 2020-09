Guarello: "Leonardo Valencia no debería continuar en Colo Colo, incluso creo que no va a seguir en Chile"

La agenda de Colo Colo ha estado marcada por el bajo rendimiento en cancha del Cacique y el tema extradeportivo de Leonardo Valencia, denunciado por violencia intrafamiliar ante la justicia por su ex pareja.

La cosa no termina ahí. Las parlamentarias Ximena Rincón y Marcela Sabat ahora proponen una ley que impida contratar a jugadores con antecedentes de violencia intrafamiliar y pensiones alimenticias impagas.

Pero la movida política no le gustó mucho a Juan Cristóbal Guarello. "Es un poco tribunero que el proyecto de ley sea sólo para los futbolistas. ¿Por qué el fútbol es especial? Apliquémoslo a periodistas, cantantes y parlamentarios", subrayó.

Leonardo Valencia no está citado para el duelo entre O'Higgins y Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Incumples la igualdad ante la ley, por eso no se puede legislar al son de las redes sociales ni del bombo, porque terminas haciendo leyes que son un callejón sin salida y el tribunal constitucional tendría que rechazarlas porque parten mal", explicó.

Guarello pidió que los clubes tengan "reglamentos internos" que establezcan condiciones mínimas a los jugadores, y reveló que Universidad de Chile rechazó repatriar al mediocampista. "Me dice el pajarillo azul que la U no quiso a Velencia por este tema”.



Sin embargo, a la hora de hablar del futuro de Valencia, la reflexión del comunicador fue drástica. "Creo que Valencia no debería continuar en Colo Colo, no tiene sentido, deberían buscar una salida. Incluso creo que Valencia no va a seguir en Chile", sentenció.

"Ya no tiene sentido, si el equipo gana todo se tapa y si pierde todo emerge, él no está jugando bien y tiene este problema. No veo por donde pueda seguir jugando sin ahondar en el problema”, expuso.

Eso sí. Finalmente aclaró que “Valencia tiene que pagar las pensiones y para eso tiene que trabajar, en Colo Colo u otra parte. Hay tres niños que tienen que comer”.