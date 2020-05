Gonzalo Fierro hace trizas a Marcelo Espina por su gestión en Colo Colo: "Me desilusionó"

Gonzalo Fierro se fue de Colo Colo a finales de 2018 y quedó dolido, debido a que esperaba un gesto del club de sus amores, sin embargo Blanco y Negro no se lo dio.

El lateral se tuvo que marchar a Deportes Antofagasta y quedó molesto con el gerente deportivo de ByN, Marcelo Espina, debido a la forma en que se terminó su relación laboral con el club.

"Espina me desilusionó en su cargo como gerente, porque fuimos compañeros y fue mi técnico. Me desilusionó que me lo haya dicho dos días antes del término de torneo, porque lo tomé como ‘te queremos dar esto para nosotros quedar bien'", dijo al programa Grítalo América.

Pero no fue al único que criticó, porque también tuvo palabras para el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien no le dio razones cuando decidieron que no seguiría en el club.

Marcelo Espina fue criticado por Gonzalo Fierro - AgenciaUno

"Nunca me habló, nunca me llamó para decirme lo que había sucedido", dijo sobre el empresario de origen sirio el jugador de Colina.