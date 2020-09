Esteban Paredes enfático con la violencia de género: “Si hay pruebas la justicia tiene que actuar y no lo digo sólo por Leo Valencia”

Esteban Paredes se desahogó con todo con El Mercurio. En la entrevista, el ídolo de Colo Colo admitió que en el camarín del Cacique se vivieron peleas que nunca antes había visto y también reveló los quiebres que generó el receso en todo ámbito en un Cacique en crisis.

Pero también tocó otros temas y uno de ellos es la violencia de género, justo en días en que Leonardo Valencia, su compañero, es apuntado por las constantes denuncias de su ex pareja, Valeria Pérez, y que ha motivado todo tipo de acciones a nivel mediático.

Y aunque la pregunta fue enfocada hacia el lado de los insultos en una cancha, a lo que más le molesta a sus 40 años, Visogol lo llevó a un tema no sólo a nivel país, sino que mundial.

“La vida hay que vivirla a concho. Si un tipo de la U o la UC me dice cosas, es parte de... molesta, obvio, pero no me quedo pensando en eso. Hay que borrarlo rápido de la mente. Fuera del fútbol me tiene muy mal el tema de la violencia hacia la mujer. Es muy duro, potente”, sentenció de entrada el goleador sobre un tema que ha tenido que ser expuesto por las propias mujeres en los últimos años.

Asimismo, se le consultó su postura y fue claro. “Como capitán y como persona estoy totalmente en contra. Tengo mamá, esposa, hermanas, tías, sobrinas y no me gustaría que les pasara lo que le sucede a muchas mujeres de este país. No se lo merecen”, puntualizó.

“Esperemos que la justicia actúe, es lo primordial. Y no lo digo sólo por el Leo Valencia. Pero si hay constancia y pruebas, la justicia tendrá que aplicar su pena”, abundó.

Finalmente, sobre el papel que juega mediáticamente como capitán de Colo Colo dijo que “mucha gente me dice que no magnifico lo que soy. Siempre he sido así. Me puedes conocer y estar conversando una hora, dos horas. Soy un tipo que no le teme a nadie ni a nada. Si me critican es parte del fútbol y hay que entenderlo, porque los mismos que un día te critican después te alaban. Soy fuerte mentalmente: a muchos jugadores los periodistas los ‘matan’ y se caen. Yo no. Para mí es parte del fútbol y uno tiene que tenerlo súper claro. Hay que vivir con eso”.