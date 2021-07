Emiliano Amor revela que jugó muy cómodo con Maxi Falcón de socio en defensa y avisa que quiere quedarse mucho tiempo en Colo Colo

Colo Colo sacó ventaja por la ida de los octavos de final de la Copa Chile y derrotó por 1-3 a Deportes La Serena en el estadio La Portada este pasado jueves, en el estreno del Cacique en la competencia como vigente campeón del certamen que agrupa todas las categorías del fútbol profesional criollo.

En rueda de prensa este viernes, el argentino Emiliano Amor valoró el triunfo y adelanta que Colo Colo está en buen pie para pelear el segundo semestre.

“Venimos preparándonos hace varias semanas de muy buena manera, con entrenamientos muy intensos. En el partido se vio eso, tuvimos un muy buen arranque. Obviamente quedan todavía 90 minutos, pero hay que seguir así”, dijo Amor.

Agregó que “desde el primer partido hasta ahora sentí que fui de menos a más. Obviamente mi juego aéreo es una de mis características principales y también el orden táctico. Gustavo nos pide una salida limpia, que no juguemos mucho para atrás y es lo que intentamos hacer”.

En lo puntual, manifestó que se sintió muy cómodo haciendo dupla con Maximiliano Falcón en la zona central de la defensa, además de considerar que el Cacique será fuerte con todos sus zagueros.

“Con Maxi Falcón me sentí muy bien, cualquiera de los cuatro centrales que estamos puede jugar. El técnico ya lo dijo una vez y lo repito yo, porque estamos todos a un muy buen nivel. El que entre lo hará de muy buena manera. Con Maxi tuvimos muchas charlas antes del partido los días anteriores. Quisimos saber lo que era más cómodo para el otro. Obviamente esa comunicación que hay dentro de la cancha es lo principal en una dupla de centrales. Nos sentimos muy cómodos, Cuando nos volvimos de La Serena hablamos mucho del partido. Cada uno sabía cómo y cuándo salir, hacer las coberturas y ganar bien por arriba. Se nos hace todo muy fácil, sea Zaldivia, Falcón o Gutiérrez. Por cómo está jugando el equipo, cualquiera puede hacerlo de muy buena manera”, sostuvo.

Por último, el jugador de 26 años oriundo de Buenos Aires reveló que ya está enamorado del Cacique y espera quedarse por mucho tiempo en el estadio Monumental: “cuando me dijeron lo que es Colo Colo, al verlo día a día, la verdad que lo que he vivido es mucho mejor a la expectativa que tenía. Al conocer este club, que me trató tan bien, me gustaría quedarme por muchos años acá. Colo Colo es uno de los más grande de América y en cada competencia que juegue debe exigirse al máximo”, expuso.

Sentencia que “vamos a dejar todo para poder ganar cada cosa que nos toque por delante. Solamente palabras de agradecimiento al hincha. Es una hinchada increíble, es una de las causas por las que me gustaría quedarme acá, porque hay mucho para hacer y mucho para ganar”.