El tremendo gesto que tuvo Borghi con Andrés González en Colo Colo: "Me mandó a la casa para estar con mi familia"

Claudio Borghi vivió una época gloriosa en Colo Colo y con él al mando logró un tetracampeonato y llegó a una final de Copa Sudamericana, la cual la perdió con el Pachuca mexicano.

Varios jugadores pasaron por este proceso y uno de ellos es Andrés González. El colombiano llegó el 2006 al Cacique y fue bien recibido por el plantel y por el mismo Bichi.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, Nerviosito González recordó una anécdota que lo marcó en su estadía por Colo Colo y que involucra a Claudio Borghi.

"Yo viajé a Santiago solo para firmar, buscar algo estable y mi esposa e hijo viajaron como a los 20 días después. En Colo Colo eran muy atentos, siempre me preguntaban cómo estaba, era muy lindo sentirse así", comenzó.

Andrés González vs Universidad de Chile

Después reveló la importancia del Bichi. "Un día el Bichi me dijo ‘colombiano, ¿cuándo llega tu familia?’, esa pregunta me la hacía siempre. Hasta que un día le dije, ‘profe, llega mañana mi familia', detalló.

Además agregó que, "al otro día me vuelve a preguntar por mi familia y yo le digo que hoy en la noche llegaba. Ahí me dice ‘¿cómo los vas a buscar?’y yo le digo, ‘profe, alquilé un taxi y tengo todo listo’. No lo podía creer y me responde ‘estás loco, te paso las llaves de mi auto y anda en él’ y yo ‘tranquilo profe, tengo todo organizado’".

La historia no queda ahí y al día siguiente nació el gran gesto de Claudio Borghi. "Al otro día llego al entrenamiento y estábamos haciendo unas pasadas con Nano Torres el PF. Pasan los minutos y llega Claudio Borghi y me grita ‘COLOMBIANOOO, COLOMBIANOOO’ y yo ‘¿qué le pasa?’", contó.

Para finalizar agregó que, "se acerca y me dice ‘colombiano, ¿vos qué haces acá? Tú familia llegó anoche. Nano, manda al colombiano a la casa que la familia recién le llegó anoche’. Me sacó comenzando el entrenamiento para que yo compartiera con mi familia. Ese tipo de pensamiento es un gran recuerdo".