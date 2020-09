Eduardo Lobos: "Me da pena la imagen que proyecta Colo Colo, no ha evolucionado ni crecido como club"

Colo Colo perdió ante un O’Higgins que llegaba colista a la décima fecha del Torneo Nacional acrecentando el descalabro que se vive en el Cacique con una interna enrarecida y una seguidilla de conflictos internos y externos.

El ex arquero formado en Colo Colo, y con un regreso a La Ruca entre 2011 y 2014, Eduardo Lobos, buscó explicaciones para la crisis alba y fue muy crítico con las cabezas del Cacique.

“En el análisis final siempre se tiene en cuenta el equipo en la cancha, pero esto tiene un trasfondo mucho mayor que viene desde antes que se parara el fútbol, después con la disputa entre los jugadores y el club, el tema de la marca, que los presidentes tienen rivalidades de quién tiene más poder”, dijo Lobos a DaleAlbo.

Agregó que “el hecho que los jugadores se fueran a la AFC y no pudieran entrenar como la mayoría de los clubes con planificación a distancia”.

Complementa que “los que se prepararon mejor, O’Higgins, Wanderers… sus técnicos lo que más traspasan es la intensidad en el juego y se ve reflejado cuando enfrentaron a Colo Colo, con más variantes y movimientos. Se puede perder porque los equipos están mejor preparados que antes, donde casi existían sólo los tres grandes. Hoy está más parejo”.

Incluso, para Lobos es esta constante vorágine institucional la que tiene a Colo Colo estancado como club y como equipo dentro de la cancha. De hecho, no entiende cómo el Cacique le llegó apenas dos veces a los rancagüinos.

“Colo Colo no ha evolucionado ni crecido como club, la calidad de los jugadores no la discuto, pero algo está pasando quizás en la parte técnica, en las contrataciones, que Gualberto (Jara) iba a estar un par de partidos, después se queda y ahora nuevamente está cuestionado. Hay una incertidumbre total y transversal en todo el club”, expuso.

Sentenció que “juegan a no equivocarse, tuvieron apenas dos llegadas en 90 cuando Colo Colo siempre tiene que ser protagonista. No hay capacidad de reacción y no se ve solución. Es preocupante porque en la tabla está abajo y no se ve un cambio futbolístico, anímico ni psicológico. Me da pena la imagen que proyecta siempre Colo Colo, de conflicto y problemas”.