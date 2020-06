“Eché a Harold Mayne-Nicholls de mi casa”: increíble anécdota de Juan Carlos González, multicampeón con Colo Colo

Juan Carlos González siempre cultivó un bajo perfil, pero en la cancha destacaba por su garra en una zaga que parecía impenetrable en Colo Colo en la primera época de Gustavo Benítez en Pedrero.

“Negociar en Colo Colo no fue muy difícil, lo hablé con el Guatón Vergara, con quien sigo teniendo contacto y lo resolvimos en 20 minutos. La idea de ellos era comprar el pase altiro, el año 96, dije que no, quería estar sólo un año”, rememoró el Karateca en diálogo con RedGol sobre su llegada a Pedrero desde Unión Española.

“Me dice ‘¿que no querí asegurar cuatro años en Colo Colo ganando equis cantidad de plata?’. Y le contesté que no. Le dije ‘el primer año dame esa equis plata menos el 20 por ciento y el otro año me pagas tres equis’. ‘¿Tanta confianza tení?’, me dijo y le contesté que sí. 20 minutos me demoré. Lo presionaban al Guatón porque la UC ofreció más plata que Colo Colo”, profundizó.

Juan Carlos González firmó en 1996 con Colo Colo y se retiró del fútbol en Pedrero en 2001. Sólo defendió la camiseta del Cacique y la de su natal Unión Española.

Y no era ningún desconocido el que negoció por los Cruzados. “Cuando estaba en Unión y empecé a hablar con Colo Colo llegó Harold Mayne-Nicholls para llevarme a Católica con su típico blablablá. ‘Queremos gente como tú, gente de buena familia, sé que tu papá tiene panadería’, me comentó.

“Ahí lo paré. ‘¿Investigaron a mi familia para ir a Católica?’, le pregunté. Me molesté, a mí me contratan para jugar fútbol, no para hablar bien. Es como que busquen a un gerente de un banco y no lo contraten por ser malo pa’ la pelota”, recordó.

“Me pareció mal lo de Católica, pero ellos eran así en esa época. Les gustaban los rubios de ojos azules, pero yo era moreno de ojos cafés. Me molesté bastante y lo eché de mi casa, no con palabras muy de bajo tono”, reveló.

Pero no fue su primer encuentro con Mayne-Nicholls. “Después pasaron los años, dejé el fútbol, estaba como dirigente en Unión Española cuando el presidente era Salvador Calera y me pidió que lo acompañara a la ANFP. Ahí veo a Harold y Calera me lo presenta, pero ya lo conocía”, contó.

Finalmente, González dijo que “Harold se acordó que lo eché de mi casa, Salvador Calera se puso colorado, pero ahí Harold me comentó ‘con lo que me dijiste me di cuenta de que en Católica con ese perfil no iban a salir nunca campeones’. Ellos buscaban gente con estudios, pero no lo que tenía que ser un futbolista”.

En su carrera, Juan Carlos González sólo defendió las camisetas de Unión Española y Colo Colo, además de la Roja camino a Francia ‘98. Ganó dos Copa Chile con los hispanos, otra con el Cacique y tres títulos de Campeonato Nacional con los albos en una época dorada.