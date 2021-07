Ex jugador de Colo Colo repasa a Mario Salas y habla de su frustrado sueño de jugar por la selección chilena

Una de las promesas que tenía Colo Colo en su cantera era el lateral izquierdo Cristián Gutiérrez, quien tras no ser considerado por el entrenador Mario Salas, decidió emigrar a Canadá donde milita en el Vancouver Whitepcaps de la MLS.

El jugador tiene nacionalidad chilena-canadiense y actualmente defiende a la selección de Canadá, país donde nació y vivió hasta los cuatro años, ya que nunca recibió un llamado de los entrenadores de La Roja.

“Llegando a la MLS hablé con el entrenador de Canadá y me propuso jugar por ellos. Lo analicé y tomé fríamente la decisión, si bien hablé un poco con mi familia, fue mi decisión. Fue fácil, no tan complicado", sostuvo Gutiérrez en entrevista a El Mercurio.

"Hace tiempo pedían que me nacionalizara, pero yo quería jugar Chile. Y me cansé de esperar. No iba a seguir esperando si nunca me citaron, ni siquiera a un micro ciclo. Esperé tanto, no se dio, me vine a Canadá y tomé una decisión rápido", agregó.

El jugador con pasos por la selección Sub 20 de Chile, Huachipato, Unión Española y el Cacique recordó lo que fue su estadía en el 2019 en el Popular y disparó contra su ex entrenador Mario Salas.

Gutiérrez en su paso por Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

"Fue un año asqueroso. Fue muy raro porque llegué sin haber hecho pretemporada. No me sentí bien sicológicamente. Más encima tuve varias lesiones, que fue lo peor. (Mario) Salas me dijo que lo mío era mientras estaba Ronald (De La Fuente lesionado). No es tan agradable escuchar eso", reveló el jugador.

Gutiérrez actualmente es una de las figuras de su equipo y con 24 años busca su lugar en la selección de Canadá tras no ser considerado en La Roja.