Fernando Hurtado caliente al máximo con el papelón de Colo Colo: “Creemos que no querían jugar, merecemos respeto”

El partido suspendido entre Colo Colo y Antofagasta sigue sumando capítulos luego de que los equipos que iban a disputar dicho duelo este sábado a las 11:00 horas no lo hicieran por resolución del ministerio de Salud. ¿Qué pasó? Se detectó un caso positivo de coronavirus en las filas del Cacique, correspondiente a un dirigente, y dado que se hizo todo sobre la hora no le quedó otra alternativa a las autoridades competentes.

Ante esto, el arquero del CDA, Fernando Hurtado, disparó con todo en diálogo con Deportes en Agricultura y hasta deslizó que Colo Colo nunca quiso jugar el partido.

“El partido lo jugábamos, estábamos conscientes de eso y con ganas de hacerlo y nos notifican que no podíamos entrar. Nos avisaron que había un caso de contagio en Colo Colo y que no querían jugar. Ojalá se tomen las mejores decisiones y se organicen mejor estas cosas”, manifestó de entrada.

Consultado si sabían algo de una intención previa del Cacique de no disputar el lance, confirmó que “nosotros en la interna también creemos que Colo Colo no quería jugar hoy. Universidad Católica también viajó y no tuvo ningún problema”. Cabe recordar que la UC jugó el mismo día que los albos en Colombia y dos horas más tarde, pero no presentó inconvenientes de logística pese a venir desde Colombia.

“Ayer ya habían informaciones de que el partido no se jugaba, pero en la ANFP nos dijeron que viajáramos igual. No es primera vez que viajamos dos mil kilómetros por nada”, disparó.

El Monumental se quedó esperando el partido entre Colo Colo y Antofagasta. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Hurtado dijo que “veníamos con muchas ganas de jugar. Católica jugó con un equipo más lejano, tomó los protocolos que corresponden. Hubo un equipo que sí cumplió y otro no; ojalá todas esas cosas se tomen en torno a una decisión de puntos y todo eso. Merecemos una cuota de respeto”.