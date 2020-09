Parte médico de Colo Colo: Nicolás Blandi está sano, pero Brayan Véjar se suma a los desgarrados y ya van ocho lesionados

Después de varias semanas de silencio, Colo Colo emitió un parte médico en medio de su “hospital”, acrecentado tras el partido ante Athletico Paranaense por Copa Libertadores donde se sumaron Pablo Mouche, Óscar Opazo y uno que no estaba en las listas: Brayan Véjar. Eso sí, César Fuentes está en buenas condiciones y se descartó alguna dolencia.

“César Fuentes no está dentro del listado de lesionados. Óscar Opazo tuvo una sobrecarga en el aductor de la cadera derecha, pero algo leve. Pablo Mouche tiene un desgarro miofascial en el isquiotibial del muslo derecho y empieza la rehabilitación kinésica. Brayan Véjar sufrió un desgarro fibrilar en el psoas de la cadera derecha”, informó el doctor Matías Morán sobre los afectados en Brasil.

Del resto, puntualizó que “Esteban Paredes tenía un edema muscular y si está o no para mañana depende del cuerpo técnico y de cómo se sienta. Es una opción. Pero también debemos considerar el calendario apretado y jugamos con Peñarol. Julio Barroso se está evaluando, estamos actualizando la imagen. Tuvo un desgarro miofascial en el psoas, mismo músculo que Brayan Véjar, estamos evaluando con el cuerpo médico y kinésico si estará, pero es más probable para el partido con Peñarol”.

¿Y Blandi? Nada médico. “Nicolás está bien. Se resintió y tuvo una contractura muy leve, pero le sacamos imágenes y podemos decir que, desde el punto de vista médico, está en condiciones para lo que estime el cuerpo técnico. Ya la citación y todo eso no me voy a meter. Pero está bien, con tratamiento específico kinésico pero en contexto de contractura, no de desgarro”, recalcó Morán.

“Como muchos jugadores de muchos clubes en este retorno tuvo una lesión muscular, pero no es actual. El resto del tiempo, médicamente, ha estado bien. Con sus trabajos específicos como todos, pero no más que eso”, abundó al respecto.

Brayan Véjar también se desgarró en Brasil. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, actualizó a los que han tenido dolencias más graves. “Estamos con varios jugadores lesionados, algunos que arrastran lesiones previas como Iván Morales que está en fase final de reintegro. Williams Alarcón se lesionó los meniscos y fue operado el 5 de agosto, está en la fase final de reintegro. Matías Zaldivia tuvo una rotura completa del tendón de Aquiles derecho, es una lesión grave. Fue operado el lunes tras lesionarse el sábado. Está comenzando con la rehabilitación. Demora, y ustedes lo han visto en Charles Aránguiz y Claudio Bravo, al menos seis meses. Nico Maturana está en una fase intermedia de un desgarro en el cuádriceps”.

Así las cosas, y resumiendo, Colo Colo podría contar para el partido ante Antofagasta con Esteban Paredes, Julio Barroso y Óscar Opazo, pero es probable que sean guardados todos para el duelo ante Peñarol del martes. Pablo Mouche, Brayan Véjar, Williams Alarcón, Matías Zaldivia y Nicolás Maturana están dentro de los lesionados y no estarán en ninguno de los dos duelos y tanto César Fuentes como Nicolás Blandi están sanos.