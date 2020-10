Presidente de Deportes Antofagasta enfurecido con la ANFP: "Es una vergüenza muy grande. Es impresentable que Colo Colo solo reciba sanción económica"

El presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, manifestó toda su molestia tras el fallo de la ANFP del bullado encuentro suspendido entre Colo Colo y el cuadro Puma.

Este lunes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó que la falta de los albos fue a los protocolos excepcionales debido a la contingencia y que no hubo una decisión de, lisa y llanamente, no presentarse para no jugar el partido, por lo que tendrán que pagar una sanción de poco más de 14 millones de pesos. No obstante, los puntos se deben disputar en cancha.

En cuñas recogidas por La Tercera, el timonel puma se descargó contra el ente rector del fútbol profesional: "Es impresentable que Colo Colo solo reciba sanción económica. Hoy un club que no quiera jugar un partido no se hace los PCR, paga la multa y punto".

En esa misma línea, Sánchez afirmó que "es una vergüenza muy grande. Esperamos que el directorio de la ANFP apele a la Segunda Sala. Y en última instancia, que el directorio sea el que sancione".

"Colo Colo puso en riesgo el campeonato y eso no puede ser sancionado con solo 490 UF. Esto no es justo", cerró el presidente del club nortino.