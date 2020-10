Claudio Borghi surge como alternativa a Colo Colo y es descartado de inmediato: “Ya dijo que no vendría con Aníbal Mosa”

Esta tarde, Colo Colo tomó algunas decisiones: en reunión de director de Blanco y Negro, se determinó que Gualberto Jara no seguirá al mando del primer equipo y el sábado habrá otra junta, esta vez de carácter extraordinario, para decidir a su sucesor.

Por lo mismo, se mandató a Marcelo Espina a llegar con tres o cuatro nombres para aquella jornada y, tras analizar los pros y contras de cada uno, decidir por el que tomará el buzo de un Cacique en crisis. Y ahí saltó un un nombre conocido: Claudio Borghi.

En medio de la reunión, un director del bloque de Leonidas Vial propuso al Bichi, pero fue descartado de inmediato. ¿El motivo? Una frase del propio tetracampeón con los albos en relación a Aníbal Mosa, actual presidente de la concesionaria, donde dejó en claro que no estaría a gusto trabajando bajo su mandato en el Monumental.

“Hubo un director, no me acuerdo quién, que preguntó por Claudio Borghi. Yo en lo personal tengo buena onda con Claudio, ningún inconveniente, pero él ha dicho reiteradamente que mientras esté Aníbal Mosa no va a dirigir a Colo Colo y el presidente es Aníbal Mosa”, manifestó Harold Mayne-Nicholls en conferencia de prensa.

“Es como cuando un caballo corre descartado en el Hipódromo, no se le puede apostar. No se puede acercar uno a alguien que no quiere estar, más allá de las virtudes que tenga. Yo no tengo problemas con él, pero sus declaraciones impiden siquiera pensar en esa posibilidad”, prosiguió.

“Veo difícil que con este presidente (Anibal Mosa) pueda llegar a Colo Colo. Su forma de trabajar me causa problemas pese a que la interna del club habla bien de él, pero lo veo lejano. Lo encuentro a veces muy demostrativo en cosas que para mí un presidente no debería tener. Estar con la camiseta de fútbol como un hincha más, no me gusta” - Claudio Borghi a La Cuarta en agosto de 2020.

Finalmente, Mayne-Nicholls recalcó que “es complejo salir a buscar contra el tiempo como pasa ahora, pero ese es el trabajo de Marcelo Espina. Ojalá a la brevedad logre conseguir un técnico de las características que el directorio encomendó: con vivencias, experiencia y un modelo de juego atractivo para el hincha. Y que logre encuadrar eso con lo financiero y logístico. El ideal es que esté a la brevedad, pero entendemos que puede haber inconvenientes”.