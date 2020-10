Durísima autocrítica de Carlos Carmona en Colo Colo: “Ni siquiera amor propio se ha visto, tocamos fondo”

Carlos Carmona habló en conferencia de prensa en un Colo Colo en crisis, que viene de mal en peor tanto en la Copa Libertadores como en el Campeonato Nacional y ad portas de otro desafío: este sábado ante Huachipato.

“Todos somos conscientes que no estamos jugando a un buen nivel, que no plasmamos lo que queremos, lo tenemos asumido. Y jugando tan seguido cuesta aún más. La fluidez de juego se puede trabajar en la semana, pero hay poco tiempo para trabajar, es más para recuperar”, aseveró el coquimbano”.

Además, fue muy autocrítico. “Me siento muy responsable, soy un jugador de experiencia, lo dice mi currículum. Debería sí o o sí entregar más y no lo hago, le pongo el pecho a las críticas y es obvio que deben recaer en los más grandes. Puedo ayudar mucho más. Ahora, que éste sea un camarín que se ‘coma’ a los técnicos, no creo, mi personalidad no va por imponer cosas sino por sumar y mis compañeros también. De que llegué siempre se ha dicho eso y no es así”, recalcó.

“El partido con Peñarol tuvimos un poco más la pelota el primer tiempo, pero va en cada uno lo que es jugar bien. Para mí fuimos poco profundos, creamos muy poco. Quizás en los partidos pasados no podíamos ni siquiera tener la pelota, ahora sí, pero no fuimos profundos. Peñarol también nos mete dos goles de 35 metros, dos golazos, ni esa pizca de suerte tenemos. Cuando están las cosas mal, vienen todas juntas. Hay que estar juntos, remar para el mismo lado, taparse los oídos porque las críticas van a venir en un equipo como Colo Colo que no acostumbra a perder tantas veces seguidas”, abundó.

Para cerrar el tema, dijo que “es obvio que estar cuatro meses sin poder entrenar, sin estar con gente profesional que nos entrene, lo íbamos a sentir. Nos hubiera encantado llegar todos con la misma carga y no se pudo. Hubo una preparación corta por los protocolos y ahora se refleja, nos ha jugado en contra también”.

Respeto para Gualberto, loas para Gustavo Quinteros



Pasando al tema del cambio de director técnico que se viene en Colo Colo, donde Gustavo Quinteros es el gran favorito para asumir, el mundialista fue cauto.

Gustavo Quinteros en el Monumental como DT de Católica. Ahora está a punto de volver, pero como entrenador de Colo Colo. | Foto: Agencia Uno

“Mientras esté Gualberto (Jara) a cargo es una falta de respeto hablar de otro entrenador. Somos un equipo que está pasando un mal momento, pero más que un técnico necesitamos un triunfo como sea. Tenemos una oportunidad el sábado, eso nos puede dar confianza, subir los niveles que son muy bajos. Después trabajar en la semana más larga para enfrentar a Coquimbo. Creo que eso es lo más urgente, ganar”, aseveró.

De todas formas, tuvo palabras para Quinteros. “No lo enfrenté en cancha, pero vi a Católica. Era un equipo ordenado, tácticamente trabajaba bien y salieron campeones así que el buen trabajo está a la vista”, recalcó.

Finalmente, dijo de los líos en Blanco y Negro que “no soy palabra autorizada para opinar del club, soy un recién llegado. Hay gente que ha logrado muchas más cosas para ver lo dirigencial. Yo puedo opinar de la cancha, los jugadores y no estamos jugando bien, está claro. Muchas veces jugando mal hay otra cosa, que es amor propio y ni siquiera se ha visto eso. Tocamos fondo, hay que salir como sea. Esto está sobrepasando todo tipo de parámetros”.