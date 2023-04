Carlos Gustavo De Luca, ex delantero de Colo Colo, comentó el presente de Damián Pizarro asegurando que no hay que exigirle tanto en los primeros partidos a un delantero de la cantera. Eso sí, cree que cualquier goleador tiene condiciones innatas, por lo que debe demostrar ese olfato frente al arco rival.

Damián Pizarro se ganó el puesto de titular en Colo Colo. Muestra fuerza, coraje, potencia, habilidad... pero le falta finiquito, algo fundamental para cualquier número 9. A pesar de que apenas lleva un puñado de partidos como titular, es un tema importante considerando que los albos están en Copa Libertadores y busca meterse arriba en la pelea del torneo nacional.

En entrevista con Redgol, es el ex goleador del Cacique Carlos Gustavo De Luca quien aconseja al joven proyecto de los albos, asegurando que si bien hay que esperarlo porque debe ir creciendo, hay cosas que son innatas en cada ariete.

"Se puede trabajar, pero hay cosas que vienen con uno. Es una condición natural. Todo parte por la motricidad fina de cada uno, por la coordinación. Siempre se puede mejorar, pero es como la velocidad, un jugador es rápido de entrada, eso se mejora poco", comentó quien llegara el 92 a reforzar a los albos.

Asegura que en el puesto de delantero "hay cosas que son naturales, como tener la ubicación, el ser goleador nato. Después sí puedes mejorar la pegada o las definiciones, pero la intuición de saber dónde irá la pelota es difícil de entrenar".

De todas maneras, entiende que no es momento de crucificar a un delantero que recién cumplió 18 años por perderse algunos goles. "No se le puede exigir tanto. No puedes tirarle la responsabilidad de ser el 9 de Colo Colo, hay que llevarlo de a poco para que se consolide", dice el ex soldado de la Guerra de las Malvinas.

De hecho De Luca explica que "a algunos les cuesta los primeros partidos, el primer año de profesionalismo, hasta que se estabiliza. Aún hay nerviosismo, de saber si puedes jugar o no en Colo Colo. Son pocos los jugadores de inferiores que brillan en equipos grandes, cuesta que se haga titular, pasa en Argentina".

En ese aspecto remarca que "traen extranjeros y el 9 de Colo Colo casi siempre fue extranjero, por eso hay que aprovechar las oportunidades, entrenar mucho y confiar en sus condiciones".