Barticciotto confirma que Manuel Pellegrini no lo quiso en Universidad de Chile: "Es verdad"

El fútbol está lleno de leyendas que, de no ser por un detalle, pudieron cambiar el curso de la historia. Y Marcelo Barticciotto confirmó una muy sabrosa: Manuel Pellegrini no quiso que el ídolo colocolino llegara a Universidad de Chile en 1988.

En conversación con el programa Después te Explico de RedGol, Barti aseguró que la historia "es verdad" y que se originó cuando al entonces delantero de Huracán se le apareció la opción de cruzar la cordillera. "Pero no es culpa de Pellegrini tampoco", puntualiza.

"En realidad, Everton es el primer equipo en el que me recomienda Jorge Ghiso. En Everton le dijeron que no. Después habla con Manuel Pellegrini en la U, Manuel le dice que no, que no necesitaba un delantero", recuerda Barticciotto.

"Y después a los tres meses se abre la oportunidad de Colo Colo, que era muy difícil, igual. Estamos hablando de que vendieron al Pájaro Rubio, que era la figura de ese Colo Colo, y estaban trayendo a un chico que recién empezaba", apunta El 7 del Pueblo.

Barticciotto fue clave en el gran equipo de Colo colo que ganó la Copa Libertadores

En definitiva, Universidad de Chile prefirió traer un arquero argentino, Héctor Giorgetti, en un momento clave para la institución. Y Colo Colo apostó por quien sería figura dos años más tarde, en la campaña al título de la Copa Libertadores de 1991.

"Fue complejo, en Colo Colo se la jugaron bien. A veces hay que jugársela, digo yo. Se la jugaron Jorge Vergara y Arturo Salah", asegura Barti, que en el Cacique registró 169 partidos oficiales y 53 goles, en dos periodos entre 1988 y 2002.