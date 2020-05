Aníbal Mosa es reelecto presidente de Blanco y Negro con el apoyo del CSD Colo Colo y abstención del bloque Vial

Durante la presente jornada, y vía remota, Blanco y Negro celebró su primer directorio tras la junta de accionistas que configuró la nueva alta mesa que rige los destinos de Colo Colo, donde el gran cambio fue la salida de Daniel Morón y el ingreso de José Miguel Sanhueza en representación del Club Social y Deportivo.

Y, en este cónclave, se procedió a elegir al nuevo presidente de la concesionaria resultando triunfador Aníbal Mosa para un nuevo ciclo con cinco votos a favor y cuatro abstenciones, lo que marca la división que aún existe con el lado “controlado” por Leonidas Vial.

De esta manera, por el puertomontino sufragaron él mismo, Harold Mayne-Nicholls y Alejandro Ascuí, además de los dos representantes del Club, Edmundo Valladares y José Miguel Sanhueza.

Aníbal Mosa se mantiene como presidente de Blanco y Negro.

No obstante, el bloque opositor no sólo no presentó candidato, sino que se abstuvo de votar. Es decir, no emitieron su opinión Ángel Maulén, Carlos Cortés, Diego González y Alfredo Stöhwing.

De no haber una salida que implique un reemplazo en el directorio, como pasó con la salida de Pablo Morales para el ingreso de Alejandro Ascuí el año pasado, Mosa se mantendrá por dos años como presidente de Blanco y Negro con la principal y urgente misión de tratar de reparar la dañada relación los jugadores tras la fallida negociación por la rebaja de sueldos.