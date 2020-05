Alexis Sánchez a la U, Gary Medel a Católica: ¿Cuándo vuelve Arturo Vidal y Claudio Bravo a Colo Colo?

La generación dorada entró a la barrera de los 30 años y muchos ya especulan cuándo se producirá su regreso a tierras chilenos para jugar en el club de sus amores.

Uno que habló hoy fue Gary Medel, dejando claro que falta aún y que la UC tendrá que esperar. "Volveré a Chile, a Universidad Católica, pero solo al final de mi carrera. Todavía no es ese tiempo. Quiero seguir compitiendo en Europa, en el alto nivel, y particularmente en Bologna estoy muy bien", expresó.

La noche de ayer también habló el presidente de Azul Azul sobre un posible traspaso de Alexis Sánchez a la U. Recordemos que el Tocopillano ya habló del deseo de retirarse en los universitarios. "Creo que es un sueño de mi familia, de mi papá que ahora está en el cielo, que él era de la U. Y la verdad es que creo que a muchas partes de mi familia les gustaría que terminara en la U porque supuestamente, mi padre que está en el cielo era el pilar de la familia", aclaró.

Pero, ¿cuándo vuelve Arturo Vidal y Claudio Bravo a Colo Colo? El King, hace un par de meses declaró lo siguiente. "En cinco años me imagino en Chile, si Dios quiere jugando fútbol. Retirarme en Colo Colo sería lo ideal: llegar a jugar, a pelear la Libertadores, a ser campeón. Si no me llegan las lesiones, me cuido bien, y me entreno bien, se podría lograr", detalló.

¿Y Claudio Bravo? La relación del portero con el Cacique no ha sido la mejor, pero este último tiempo se han ido abuenando las conversaciones, por lo que no se descarta que vuelva al club que lo formó.