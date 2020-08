Thomas Rodríguez: "No hay nada concreto de Elche, yo estoy cómodo y quiero seguir en La Calera"

Thomas Rodríguez aclaró que no tiene pensado partir de Unión La Calera pese a los rumores que lo ponen como posible refuerzo del Elche de España. El mediocampista chileno-argentino afirmó en Efecto Cementero que no se mueve de la Quinta Región.

“Lo que sonó de Elche, no me llegó nada concreto. Supe que había rumores y personas que se comunicaron entre sí, pero yo me dedico a entrenar a la espera que se reanude el torneo. Hice un trabajo muy bueno como todos mis compañeros, enfocados cien por ciento en La Calera”, dijo Rodríguez.

Agregó que “estoy muy cómodo en el club y no me gusta pensar en cosas que no son, te desenfocan. Quiero seguir en La Calera lo que me resta del contrato”.

Asimismo palpita el retorno del Torneo Nacional y adelanta un partidazo frente a Curicó Unido, cuadro con el que comparten el segundo lugar de la tabla con 16 puntos, aunque mejor diferencia de goles para los caleranos.

“Cualquier rival será duro, probablemente nos toque Curicó que peleaba arriba con nosotros antes del parón. Es un rival durísimo, pero no nos sentimos más ni menos que nadie, tenemos muchas ganas de volver y confiamos en que las cosas nos saldrán bien”, sentenció.