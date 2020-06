Reinaldo Navia revela que extraña Chile por su comida: "Especialmente el pastel de choclo"

Los años más exitosos de la carrera de Reinaldo Navia estuvieron en México. Ahí, defendiendo los colores de seis equipos distintos, el delantero se hizo un nombre en la historia de la Liga MX, lo que lo llevó a tomar la decisión de instalarse definitivamente en el país.

El ex atacante de la Roja conversó con LUN y se sinceró sobre su tiempo en tierras aztecas. Ahí, reconoció que extraña a sus cercanos y algo muy especial: la comida. "Se extrañan algunas cosas de Chile, pero son muchos años los que llevo en México, por lo que estoy muy acostumbrado en este país", comenzó explicando.

"Se echa de menos a los amigos, a la familia y la comida un poco, especialmente el pastel de choclo, los porotos granados, el pan amasado, los completos y las empanadas, pero no más allá de eso. Hay que considerar que llevo prácticamente una vida en México", agregó el goloso delantero.

En el América, Reinaldo Navia vivió su época más exitosa en México. Ahí consiguió el título de Primera División en 2005, además de la Copa Campeón de Campeones de ese mismo año. Foto: JamMedia

Además, el "Choro" señaló que "veo difícil volver a Chile. Dependería de muchas cosas. Quizás si sale un buen trabajo y estable, pero lo veo complicado, porque además mi esposa también trabaja acá y mis hijas están acostumbradas a México. Lo veo difícil, pero nunca digo no, porque uno nunca sabe".

Finalmente, Navia reconoció que le faltó cumplir sueños en su etapa como profesional. "Mis deudas en el fútbol son no haber jugado en Europa. Tuve posibilidades, pero los clubes no se pusieron de acuerdo y también no quiere por querer quedarme en México. Hubo opciones de haber fichado en Sevilla en 2002 y en el Racing de Santander en 2006. También lamento no haber jugado en un Mundial y en Colo Colo".